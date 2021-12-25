Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Лидером по зрительской аудитории среди кабельных телеканалов в США в 2021 году стал информационный канал Fox News Channel. Об этом сообщает пресс-служба Fox News со ссылкой на данные компании Nielsen Media Research.

Эмблема Fox News Fox News Channel

С начала 2021 года по 13 декабря Fox News в среднем ежедневно смотрели около 1,3 млн жителей США. Вторым по популярности стал телеканал MSNBC со средней суточной аудиторией 915 тыс. зрителей, третьим — CNN (783 тыс. зрителей в сутки). В пятёрку ведущих телеканалов также вошли ESPN и HGTV.

Отмечается, что Fox News остаётся самым популярным кабельным телеканалом в США шесть лет подряд. Самым популярным шоу Fox News в 2021 году стала телепрограмма Tucker Carlson Tonight («Сегодня вечером с Такером Карлсоном»), которая собирала в среднем по 3,2 млн зрителей.

Телеканал Fox News начал вещание в октябре 1996 года. Канал придерживается консервативной политической ориентации.