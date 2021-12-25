Пермь, 25 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Пермском крае 24 декабря зафиксировали 560 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 157 198 носителей коронавируса. Выздоровели 138 049 пациентов.

В стационарах 223 гражданина находятся в тяжёлом состоянии. Скончались от COVID-19 уже 7352 человека.