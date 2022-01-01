Москва, 1 января, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Большая часть пользователей российских книжных сервисов считает главным произведением 2021 г. роман «Позже» писателя Стивена Кинга (США). Об этом говорят данные опроса сервисов ЛитРес и MyBook.

Stephanie Lawton Стивен Кинг

Опрос показал, что в 2021 году треть пользователей онлайн-сервисов прочитали больше книг, чем обычно. Большинство респондентов (71%) отметили, что в 2021 г. прочитали более 10 книг. Более 10 аудиокниг прослушали 37,6% участников опроса.

Главным художественным произведением 2021 г. большая часть участников опроса признала вышедший в марте роман Кинга. Среди других художественных произведений пользователи сервисов отметили «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной и «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа.

Главным нехудожественным произведением читатели признали книгу «Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности» Сары Гай Форден. В тройку популярных нехудожественных книг вошли автобиография актера Мэттью Макконахи «Зелёный свет» и книга «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы» Джен Синсеро.