Москва, 25 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Большая часть пользователей российских книжных сервисов считает главным произведением 2021 года роман «Позже» американского писателя Стивена Кинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса сервисов ЛитРес и MyBook.

Stephanie Lawton Стивен Кинг

Опрос показал, что в 2021 году треть пользователей онлайн-сервисов прочитали больше книг, чем обычно. Большинство респондентов (71%) отметили, что в 2021 году прочитали более 10 книг. Более 10 аудиокниг прослушали 37,6% участников опроса.

Главным художественным произведением 2021 года большая часть участников опроса признала вышедший в марте роман Кинга. Среди других художественных произведений пользователи сервисов отметили «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной и «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа.

Главным нехудожественным произведением читатели признали книгу «Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности» Сары Гай Форден. В тройку популярных нехудожественных книг вошли автобиография актера Мэттью Макконахи «Зелёный свет» и книга «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы» Джен Синсеро.