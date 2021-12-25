Волгоград, , 11:14 — REGNUM В Волгограде встретили сотрудников военной полиции Южного военного округа (ЮВО), вернувшихся домой после успешного выполнения специальных задач в Сирии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Военная полиция РФ в Сирии Syria.mil.ru

В честь возвратившихся бойцов на территории мотострелкового соединения округа состоялся торжественный митинг, в котором участвовали представители командования 8-й общевойсковой армии ЮВО, администрации региона, ветеранских и общественных организаций, родные и близкие, сослуживцы военнослужащих. Им были вручены государственные и ведомственные награды.

пресс-служба ЮВО «На митинге личный состав батальона военной полиции поблагодарили за мужество и высокий профессионализм, проявленный при выполнении задач по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечению правопорядка и безопасности мирных жителей в освобождённых населённых пунктах, организации сопровождения гуманитарных колонн и обеспечение безопасности при проведении гуманитарных акций».

Подразделение российской военной полиции в составе 200 человек, выполнившее на территории Сирии все поставленные задачи, доставили на военный аэродром в Волгоградской области самолёты ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту имени Невельского в Хабаровске торжественно встретили сотрудников военной полиции Восточного военного округа, вернувшихся домой после успешного выполнения задач в Сирии.

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