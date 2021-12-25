Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону с 25 декабря автобусы, обслуживающие два городских маршрута, продлены до остановочного комплекса «Инфекционная больница». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра.

Rostov-gorod.ru Автобус

Лечебное учреждение расположено в Ворошиловском районе на улице Виталия Ходоша. Изменена схема маршрутов №№ 35 и 42.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону в декабре 2021 года введена в эксплуатацию первая в регионе инфекционная больница. Строили лечебное учреждения с мая 2020 года, регулярно перенося срок окончания строительства и открытия больницы.