Челябинск, 25 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Челябинской области 24 декабря обнаружили 528 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Всего в регионе подтвердили уже 143 799 случаев заражения. Выздоровели 133 669 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 2950 человек. А скончались от этой болезни ещё 29 пациентов.