Москва, 25 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Оборотный штраф в размере более 1,9 млрд рублей назначил компании Meta Platforms (Facebook) московский суд. Об этом 24 декабря рассказали в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Цитата из видео на YouTube Глава Facebook Марк Цукерберг презентует «Meta»

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы компания Meta Platforms (прежнее название Facebook) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП России. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей», — говорится в сообщении.

При этом названная статья КоАП РФ касается не удаления запрещённого на территории России контента. В то же время, Meta не в первый раз нарушила требование и не удалила запрещенную информацию, за что ей был назначен штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей.