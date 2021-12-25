Российские миротворцы вручили новогодние подарки 800 детям Карабаха
Москва, 25 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента совместно с благотворителями провели предновогоднюю гуманитарную акцию вблизи линии разграничения сторон в отдалённом районе Нагорного Карабаха. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Дети и воспитатели школы в благодарность за оказанную помощь организовали для российских военных и представителей благотворительного фонда небольшой концерт.
Российские миротворцы планируют провести в Нагорном Карабахе в праздничные дни около 70 гуманитарных акций, организованных с помощью благотворителей, и передать подарка для восьми тысяч детей из отдалённых районов.
Гуманитарная помощь, вес которой составил около 20 тонн, была собрана благотворительными организациями Москвы и Московской области, и доставлена военно-транспортным самолётом ВКС России в Ереван. Из столицы Армении в Карабах он был доставлен конвоем российских миротворцев.
Как сообщало ИА REGNUM, Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента обеспечили безопасность около 100 паломникам и местным жителям при посещении средневекового монастырского комплекса Амарас, расположенного вблизи линии разграничения сторон. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте также: Эксперт: Без российских миротворцев армян в Нагорном Карабахе не останется