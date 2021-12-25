Москва, 25 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. После месяца нахождения в полевых условиях свыше 10 тыс. военных Южного военного округа (ЮВО) возвратятся в места постоянной дислокации. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ЮВО.

Mil.ru На учениях

«В войсках ЮВО завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что занятия военнослужащих велись на общевойсковых полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

«В течение месяца на ротационной основе по модульной системе прошли подготовку в полевых условиях батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО», — также отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Самарской области прошли учения снайперов мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), недавно получивших на вооружение модернизированные винтовки СВ-98 и крупнокалиберные АСВКМ.