Ереван, 25 декабря 2021, 07:28 — REGNUM Задержанные на армяно-азербайджанской границе военнослужащие возвращены Азербайджану без предварительных условий, заявил 24 декабря журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Мы вернули без предусловий… Потому что мы не хотим, чтобы сложилось впечатление, что мы ведем торги в вопросах, касающихся людей», — сказал он.
Пашинян добавил, что таким образом Ереван продемонстрировал «полную приверженность международным нормам и правилам».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что двое военнослужащих Азербайджана были возвращены на родину 20 декабря при посредничестве России. В свою очередь Армения добилась возвращения 10 своих военнослужащих при посредничестве Евросоюза.
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