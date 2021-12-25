Ереван, 25 декабря, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Задержанные на армяно-азербайджанской границе военнослужащие возвращены Азербайджану без предварительных условий, заявил 24 декабря журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян

«Мы вернули без предусловий… Потому что мы не хотим, чтобы сложилось впечатление, что мы ведем торги в вопросах, касающихся людей», — сказал он.

Пашинян добавил, что таким образом Ереван продемонстрировал «полную приверженность международным нормам и правилам».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что двое военнослужащих Азербайджана были возвращены на родину 20 декабря при посредничестве России. В свою очередь Армения добилась возвращения 10 своих военнослужащих при посредничестве Евросоюза.