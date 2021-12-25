25 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента России о том, что российская экономика выдержала пандемию и восстанавливается быстрее других стран.

Елизавета Коробова, , 09:29 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что экономика Российской Федерации выдержала пандемию, восстановившись гораздо быстрее, чем в других странах, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 25 декабря в социальной сети Facebook.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ну, по сути, Путин прав. Российская экономика не рухнула из-за пандемии. Работает. Это, наверное, даже заслугой можно назвать. Правительство в кои-то веки сделало что-то нормально», — считает Арсений В.

Многие пользователи пришли к выводу, что российское руководство делало всё правильно, раз Россия выбралась из-под гнёта пандемии коронавируса быстрее других стран мира.

«Спасибо, что экономика выдержала. Это очень важно учитывать, когда кто-то решает критиковать правительство. Россия прошла через пандемию практически без ущерба. Как говорит Путин, даже лучше заработала за эти два года. Ну разве это не круто?» — написала Валентина В.

Некоторые комментаторы отмечают, что простые российские граждане очень сильно пострадали за время пандемии, и они до сих пор не пришли в себя после такого шока.

«Даже не знаю, как это комментировать. Кучу людей от работы поотстраняли, у кучи людей теперь огромные беды с ипотеками и кредитами. У огромного количества людей семьи разваливаются из-за этого. Да, сейчас, может быть, циферки в статистике очень радужные, но скоро мы столкнёмся с последствиями такой работы с населением за время пандемии», — предупреждает Николай П.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

Часть людей полагает, что речь идёт о больших цифрах российской экономики, которая совершенно не учитывает, что обычные граждане ощутили тяготы пандемии коронавируса, что называется, на собственной шкуре.

«Такой вывод надо делать, смотря на то, что подразумевается под российской экономикой. Мне кажется, что речь идёт совсем не про кошельки в наших карманах», — пишет Eva E.

Ряд пользователей указывает на то, что российское правительство сумело найти баланс между поддержкой населения в трудный час и помощью крупному бизнесу, чтобы экономика в итоге не останавливалась.

«Не думаю, что есть страны, которые за время пандемии набрали вес. Большинство, естественно сдали свои позиции. Стоит учитывать, что многие из них оказывали населению сильную материальную поддержку, опустошив тем самым свои бюджеты. Россия, конечно, не кинула народ, но явно с ним не сюсюкалась. Так что, наверное, с точки зрения президента, правительство РФ делало всё правильно», — отмечает Антонина Н.

Отдельные комментаторы сомневались, что Россия сможет преодолеть все тяготы пандемии коронавируса, но они приятно удивились, как хорошо наша страна это по итогу сделала.

Люди в масках на улице Дарья Драй © ИА REGNUM

«Слава богу, что мы вообще выбрались из этой ямы. Стоит этому порадоваться и двигаться дальше. То, как хорошо постарались наши экономисты, мы увидим уже совсем скоро. Либо похвалим, либо поругаем», — написал Михаил С.

Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции о том, что экономика Российской Федерации выдержала пандемию, восстановившись гораздо быстрее, чем в других странах.