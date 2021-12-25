Порт-Морсби, , 02:17 — REGNUM В центральной части Папуа — Новой Гвинеи 25 декабря были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Папуа-Новая Гвинея Esgeo.ru

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 145 километрах к западу от города Менди (26 тыс. жителей), который является административным центром провинции Саутерн-Хайлендс. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О возможных пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,7 произошло на севере Лаоса вблизи границы с Китаем.

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