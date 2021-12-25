Москва, , 03:27 — REGNUM Турция и Азербайджан в своей внешней политике руководствуются идеями пантюркизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря сказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Девлет Бахчели и Реджеп Тайип Эрдоган с картой «тюркского мира» Tccb.gov.tr

«Идея пантюркизма — давнишняя, ещё XIX века. И намерение создать империю Великий Туран не умерло. Тогда речь шла об империи, а сейчас — о некоем межгосударственном или надгосударственном образовании, которое должно простираться от Адриатики до Тихого океана. Аппетиты большие, как вы видите. И та карта, которую подарил Реджепу Тайипу Эрдогану лидер турецких националистов Девлет Бахчели — это не новость. Эта карта есть и в турецких школьных учебниках. И каждый турок буквально со школьной скамьи учится тому, кто такие турки и какую территорию они должны занимать», — сказал эксперт.

Политолог напомнил, что прародина тюрок находится на российском Алтае, а в самой России — в Поволжье, на Северном Кавказе, на Урале, в Сибири, в Крыму сейчас проживает 28 тюркоязычных народов, в том числе и тех, которые имеют свои автономные образования. Исторически влияние, в том числе и религиозное, османов на эти народы было весьма значительным. А в наше время, отметил эксперт, Турция при помощи политики «мягкой силы» это влияние возрождает и усиливает. В турецком представлении все без исключения территории России с тюркским населениением должны входить в зону влияния Турции.

«Но из тюркских народов далеко не все мусульмане. Кроме того, языки их далеко разошлись. Понимать тех же казахов туркам крайне трудно. Азербайджанский язык более близок к турецкому, но всё равно они значительно отличаются. Кроме того, между тюрками очень большая религиозная разница. Якуты об исламе никогда понятия не имели, тувинцы — буддисты, а азербайджанцы являются в отличие от остальных тюрок-мусульман не суннитами, а шиитами. И к шиитам всегда верующие турки и в Османской империи, и в Турецкой республике относились как к презренным изгоям. Но политика, как видите, многое меняет», — сказал эксперт.

Напомним, что в ноябре 2021 года председатель Партии националистического движения и бывший турецкий вице-премьер Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту так называемого «тюркского мира», куда помимо Турции были включены Азербайджан, государства Туркестана, значительная часть России, Китая, Ирана, Афганистана, Монголии, Балканского полуострова.