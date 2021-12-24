Нью-Дели, 25 декабря, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Крушение во время совершения тренировочного полета потерпел истребитель МиГ-21 в индийском штате Раджастан на севере страны, 24 декабря сообщили в пресс-службе военно-воздушных сил Индии, которым принадлежал самолет.

Rizwan jafar Индийский МиГ-21

Пилот боевой машины погиб. По информации телеканала India TV, инцидент произошел в окрестностях города Джайсалмер, расположенного недалеко от индийско-пакистанской границы. Причины происшествия не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в районе индийского города Кунур (штат Тамилнад) разбился военный вертолет Ми-17В, на борту которого находился начальник штаба обороны ВВС Индии генерал Бипин Рават.