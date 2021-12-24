София, 24 декабря, 2021, 23:35 — ИА Регнум. С января 2022 года цены на проживание в гостиницах Болгарии поднимутся в среднем на 25%. Об этом говорится в совместном заявлении Ассоциации отельеров страны (АОБ), передает 24 декабря «Болгарское телевидение».

QuoteInspector Рост цен

Как утверждают эксперты, на этот шаг владельцы гостиничного бизнеса вынуждены пойти из-за катастрофической нехватки обслуживающего персонала, подорожания тарифов на электроэнергию и газ, а также введения правительством дополнительным противоэпидемических мер.

«Мы надеемся на понимание со стороны наших потенциальных клиентов, — говорится в документе АОБ. — В свою очередь, мы гарантируем улучшения качества обслуживания и условий проживания».

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о намерении реализовать программу субсидирования туристического бизнеса страны. Предполагается, что система указанных преференций стартует в марте следующего года.