Бухарест, , 23:26 — REGNUM Информация о якобы заложенной радиоуправляемой бомбе в метро Бухареста, приведшая к закрытию сразу нескольких станций румынской столичной подземки, не подтвердилась. Об этом 24 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальным данным, сообщение о подозрительном пакете на центральной станции «Площадь Победы» поступила на пульт дежурного экстренной службы «112» около полудня по местному времени.

По указанным координатам были отправлены взрывотехники, район оцепили подразделения полиции и жандармерии. При этом поезда метро проезжали «Площадь Победы» и соседние станции без остановок. В ходе оперативных мероприятий был обнаружен портфель с часами-будильником. Находка опасности не представляет.

Ведется следствие. По мнению правоохранителей, в данном случае речь идет о хулиганской выходке. Если личность владельца «бомбы» будет установлена, ему грозит до двух лет лишения свободы.

По состоянию на 21:00 мск, работа соответствующего участка бухарестского метро полностью восстановлена.