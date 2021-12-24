Румыния, 24 декабря, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Неизвестный житель румынского города Рымнику-Вылча стал обладателем главного приза государственной Рождественской лотереи в размере 197 965 леев ($45 тыс.). Об этом 24 декабря сообщило «Телевидение Румынии».

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По некоторым данным, обладатель «счастливого билета» угадал все 5 цифр из 40 разыгрываемых вариантов. Как утверждают организаторы лотереи, шанс выигрыша в подобной конфигурации составлял 1:100 000.

Рождественская лотерея является внеочередной акцией системы Государственного лото Румынии. Большинство средств, полученных от продажи соответствующих билетов пойдут на благотворительность.