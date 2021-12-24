София, , 23:03 — REGNUM Региональное управление государственного предприятия «Теплофикация Болгарии» в западно-болгарском городе Перник в канун Рождества объявило о списании долга своего постоянного клиента, который не платил за услуги центрального отопления с 2006 года. Об этом 24 декабря сообщила софийская газета «Факты».

Подарки Цитата из м/с «Маша и Медведь». Реж. Олег Кузовков. 2009. Россия

Как завил журналистам исполнительный директор районной структуры Ясен Кацаров, соответствующая акция носила «спонтанный характер».

«Нам стало известно, что у одного из наших абонентов нет средств на осуществление регулярных платежей, поэтому мы решили сделать ему подобный рождественский подарок», — отметил он. При этом на вопрос, будут ли такие акции проводиться в дальнейшем, Кацаров не ответил.

Напомним, накануне, 23 декабря, некий мужчина, назвавший себя Дядо Коледа (Дед Мороз), полностью рассчитался по долговым обязательствам матери-одиночки из Ямбола. Ранее человек, представившийся «Новогодним Дедушкой» оплатил коммунальные долги студентки из Стара-Загоры, одинокой жительницы Пловдива, пенсионера из Варны и многодетной семьи из Благоевграда.

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