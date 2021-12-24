Стокгольм, 24 декабря, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Швеция является одной из образцовых стран для всего мира, где граждане живут в достатке, а социальное государство действительно работает. 24 декабря журналисты SVT рассказали, сколько же имеют у себя на счетах члены кабинета министров.

Natalia Semenova Стокгольм

Личные активы правительства, а точнее его членов оцениваются всего в 40 миллионов крон, или четыре миллиона евро.

Самым богатым министром стала министр внешней торговли Анна Халльберг. У нее на счетах лежат €2,4 млн, что составляет более чем половину от общей суммы. Как пишет Dagens Industri, в прошлом году у нее было всего лишь €560 тыс.

За ней следует министр Швеции по делам ЕС Ханс Дальгрен — 5 554 792 кроны.

Удивительно, но факт: у премьер-министра Магдалены Андерссон на счетах почти ноль, что, впрочем, не означает, что у нее нет активов вообще. Это может означать, что Андерссон могла выбрать другие финансовые инструменты для управления своими активами.