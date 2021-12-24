Москва, 24 декабря, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Представитель японского посольства в Москве вызван в российский МИД в связи с выставкой в Токио по тематике южных Курил и с японо-американскими учениями в районе острова Хоккайдо. Об этом говорится в опубликованном 24 декабря заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Алексей Лукашевич ИА REGNUM «Курилы наши!»

Москва напомнила Токио об аналогичной выставке в минувшем году, которую тогда же осудила российская сторона.

Между тем Токио и в этом году организовал выставку, фактически устроив провокацию. Токио умолчал, выставляя свои экспонаты, о таком важном документе как «Акт о капитуляции 1945 года, по которому Япония обязалась «честно выполнять условия Потсдамской декларации», Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, Устав ООН, бесповоротно закрепивший суверенитет нашей страны над островами».

Также в российском внешнеполитическом ведомстве японскому представителю указали на то, что в районе Хоккайдо идут с 6 декабря совместные с американцами учения японских военных. Эти манёвры в Москве воспринимают как «серьёзный вызов и потенциальную угрозу безопасности» России на Дальнем Востоке.

Москва видит в нынешней политике Токио «упорное нежелание предпринимать практические шаги по учёту российских озабоченностей в сфере безопасности, включая непредоставление японской территории для осуществления совместно с США дестабилизирующей военной активности». Российская сторона продолжает «внимательно отслеживать подобные действия».