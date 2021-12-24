Берлин, 24 декабря, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Германия стремится построить федеративный Европейский союз под руководством Берлина, заявил 24 декабря глава польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

Ярослав Качиньский

«Есть страны, которые не в восторге от перспективы построения четвёртого немецкого рейха на базе ЕС. Если бы польские власти согласились на такое подчинение в современную эпоху, нас бы просто унизили», — сказал он в интервью польской газете GPC.

Польский политик также подверг критике Европейский суд, выразив мнение, что данный орган является «основным инструментом, используемым для обеспечения соблюдения федералистских идей».

Отметим, Ярослав Качиньский ранее уже выступал с критикой в адрес Германии с подобными формулировками. «ФРГ выложила карты на стол и хочет построить четвертый рейх. Мы не допустим этого», — заявлял он на заседании парламентской группы PiS в начале декабря.

После этого в Варшаве заявили, что слова политика должны восприниматься как метафора, однако теперь Качиньский впервые высказал свои соображения публично в средствах массовой информации.

Евросоюз с 2017 года находится не в ладах с Варшавой из-за судебной реформы в стране. Польша обвиняют, среди прочего, в назначении в Конституционный суд представителей, лояльных правительству. В связи с этим Еврокомиссия инициировала разбирательства, некоторые из которых привели к искам в Европейском суде.