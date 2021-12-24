Москва, 24 декабря, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Пандемия оказала негативное воздействие на экономику России, и население вполне справедливо считает, что это влияние еще отнюдь не исчерпано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что лишь 28% жителей РФ ждут улучшения экономики РФ в 2022 году, в то время как 22% ждут ухудшения, а 43% вообще не надеются на какие-либо перемены.

Рост

«Такое распределение вполне показательно и отражает сложившуюся экономическую ситуацию и могло бы быть даже несколько более тревожным с учетом пока еще неясных сроков и перспектив прекращения пандемии, — сказал Цыганов. — При этом риски российской экономики связаны не только с пандемией, но и с мировой конъюнктурой на рынке энергоносителей и полезных ископаемых, трендами по развитию зеленой энергетики, развитием предпринимательства, вмешательством государства в экономические процессы, инвестиционным климатом, внешнеполитической обстановкой, положением дел в союзных государствах. И это далеко не исчерпывающий перечень».

При этом Цыганов отметил, что есть и точки роста российской экономики и позитивные моменты, связанные с адаптацией к пандемии и началом выработки условий постпандемийного роста.

«Это позволяет рассчитывать на умеренный рост экономики и консервативный сценарий небольших, но верных изменений к лучшему», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее угрозу санкций назвали одним из основных рисков для российской экономики.