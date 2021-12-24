Москва, 24 декабря, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В России рост цен на востребованные стройматериалы в 2022 году не будет отставать от инфляции и может даже превысить ее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Стройка

«Стройматериалы дорожают, и причина — не только рост мировых цен и желание производителей воспользоваться позитивной для них конъюнктурой, — сказал экономист. — Сказывает и рост затрат на труд и, соответственно, себестоимости производства стройматериалов. Растут транспортные издержки, затраты на логистику, замедляется доставка стройматериалов. Поэтому рост цен на востребованные стройматериалы не будет отставать от инфляции и может даже превысить ее, что дает оценку в 10−15%. Строители учитывают все эти факторы, к которым еще прибавляются проблемы с повышением стоимости труда. В итоге повышается стоимость квадратного метра новостроек, что хорошо ощущают покупатели жилья».

Как подчеркнул Цыганов, проблема усугубляется низкой реальной конкуренцией как на рынке новостроек, так и стройматериалов.

«В комплексе это приводит к повышению цен, которое сдерживается лишь пониманием ограниченности платежеспособного спроса», — уточнил экономист.

При этом он обратил внимание на то, что в Россию импортируется достаточно большой объем стройматериалов, включая цемент, отказаться от которых без потери качества и темпов строительства не получится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост цен на строительные материалы может продолжиться и в конце I квартала 2022 года, что закономерно приведет к увеличению расходов строительных компаний.