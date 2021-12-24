Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22 220 передали в состав атомного ледокольного флота России. Акт приема-передачи состоялся на Балтийском заводе. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе судостроительного предприятия, входящего в состав ОСК.

Bz.ru Атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь»

По традиции, директор по производству Балтийского завода вручил капитану атомного ледокола бутылочное горлышко от бутылки шампанского, разбитой в день спуска судна на воду, а также портрет крестной матери — вице-премьера Татьяны Голиковой. После подписания акта приема-передачи атомоход «Сибирь» вошел в состав атомного ледокольного флота России.

«Хочу поблагодарить коллектив «Атомфлота», который строил и испытывал с нами этот ледокол. Ледокол уйдет, но «Балтийский завод» на нем останется: мы будем помогать вам его эксплуатировать, обеспечивать запчастями. Надеюсь, вам понравится результат нашей совместной работы», — отметил генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов.

В свою очередь генеральный директор «Росатомфлота» Мустафа Кашка отметил, что ввод в эксплуатацию первого серийного универсального ато­много ледокола «Сиби­рь» укрепит позиции России в Аркти­ческом регионе.

«Установка на строительство атомного ледокольного флота — это и заявка на высокий уровень экологичности судов. Особенно с учетом ноябрьской конференции по климату в Глазго, где мировое сообщество пришло к важному решению, что в основе низкоуглеродного энергетического баланса должна быть и атомная энергетика», — заявил на церемонии генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Универсальный атомный ледокол «Сибирь» — второе судно проекта 22 220, построенное на Балтийском заводе, первым стал ледокол «Арктика». Церемония закладки «Сибири» состоялась 26 мая 2015 года, а спуск на воду — 22 сентября 2017 года. Кроме «Сибири» на предприятии ведётся строительство ещё трёх атомоходов того же проекта — это ледоколы «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

Универсальные атомные ледоколы проекта 22 220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.