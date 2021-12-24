Вашингтон, 24 декабря, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Пентагон разрабатывает план, в рамках которого США смогут предоставлять Украине разведданные с поля боя, чтобы помочь быстрее реагировать на потенциальное «вторжение» России, сообщает 24 декабря The New York Times со ссылкой на источник в адмнистрации Белого дома.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

Издание отмечает, что подобная помощь, если ее одобрит президент США Джо Байден, наверняка вызовет недовольство Москвы, которая расценивает американскую военную поддержку Украине как провокацию.

Ранее Россия выступила с рядом предложений, направленных на снижение напряженности в отношениях с США. В частности, Москва призвала Запад вывести наступательные системы из граничащих с Россией стран, избегать приближения военных кораблей и стратегических бомбардировщиков к территориям друг друга. Кроме того, Кремль потребовал, чтобы США отказались от распложенных в бывших советских республиках баз.