Москва, 24 декабря 2021, 16:27 — REGNUM В следующем году ФосАгро намерена завершить строительство новых мощностей на своем предприятии в Волхове и начать стройку новых агрегатов аммиака и карбамида в череповецком комплексе, нарастить выпуск продукции Блоковским филиалом, продолжить развитие горнорудного сегмента. Планы были озвучены на недавнем заседании Совета директоров производителя удобрений.
Компания продолжает масштабную инвестиционную программу — на будущий год объем капиталовложений ожидается на уровне 52,5 млрд рублей (без учета капитализированных ремонтов). Проекты будут включены в обновленную редакцию Стратегии развития до 2025 года.
На заседании был одобрен проект бюджета на следующий год.
Андрей Гурьев подчеркнул, что в непростых эпидемических условиях компания продолжила наращивать производственные результаты. Ожидается, что в этом году общий выпуск готовой продукции достигнет 10,5 млн т (+3% год к году). Таким образом, в юбилейный для ФосАгро год будет поставлен новый рекорд.
Член Совета директоров ПАО «ФосАгро», председатель Комитета по устойчивому развитию Ирина Бокова отметила, что конец года был ознаменован признанием ФосАгро лучшей компанией в области ESG в мировом агрохимическом секторе авторитетным агентством Sustainalytics.