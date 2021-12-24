Москва, , 16:27 — REGNUM В следующем году ФосАгро намерена завершить строительство новых мощностей на своем предприятии в Волхове и начать стройку новых агрегатов аммиака и карбамида в череповецком комплексе, нарастить выпуск продукции Блоковским филиалом, продолжить развитие горнорудного сегмента. Планы были озвучены на недавнем заседании Совета директоров производителя удобрений.

Компания продолжает масштабную инвестиционную программу — на будущий год объем капиталовложений ожидается на уровне 52,5 млрд рублей (без учета капитализированных ремонтов). Проекты будут включены в обновленную редакцию Стратегии развития до 2025 года.

На заседании был одобрен проект бюджета на следующий год.

«Принятый бюджет компании подтверждает долгосрочный курс ФосАгро, нацеленный на сохранение высоких темпов роста за счет дальнейшего расширения и модернизации производственных мощностей, углубление вертикальной интеграции и укрепление статуса одного из самых эффективных производителей минеральных удобрений в мире», — заявил генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Андрей Гурьев подчеркнул, что в непростых эпидемических условиях компания продолжила наращивать производственные результаты. Ожидается, что в этом году общий выпуск готовой продукции достигнет 10,5 млн т (+3% год к году). Таким образом, в юбилейный для ФосАгро год будет поставлен новый рекорд.

«Уверен, что эффективная реализация инвестиционной программы ФосАгро позволит компании наращивать темпы развития и выпуска экоэффективных минеральных удобрений, в составе которых не содержится опасных для здоровья человека и почв концентраций токсичных веществ, в том числе кадмия. — заявил председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле. — Это особенно важно в свете брошенного пандемией вызова международной продовольственной безопасности и растущей в мире озабоченности качеством и безопасностью пищевых продуктов».

Член Совета директоров ПАО «ФосАгро», председатель Комитета по устойчивому развитию Ирина Бокова отметила, что конец года был ознаменован признанием ФосАгро лучшей компанией в области ESG в мировом агрохимическом секторе авторитетным агентством Sustainalytics.

«Это результат комплексных усилий компании по всем направлениями тематики ESG, глубокой интеграции этих принципов в бизнес модель ФосАгро. Мы продолжим уверенное движение по пути устойчивого развития, внося важный вклад в реализацию сразу 11 из 17 Целей устойчивого развития ООН», — сказала Ирина Бокова.