Красногорск, 24 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Поощряться должны те регионы РФ, которые запускают инновационные исследовательские и образовательные проекты. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Считаю необходимым поощрять субъекты Федерации, которые усиливают свой научно-технологический потенциал. Логика здесь предельно понятная, простая: дополнительную поддержку должны получать те территории, где создаются прорывные разработки, запускаются знаковые исследовательские, инновационные, образовательные проекты. А значит — туда приезжают учёные и предприниматели, инженеры, для того чтобы реализовать необходимые проекты для развития территории», — заявил Путин.