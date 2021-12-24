Вашингтон, 24 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Если Россия вознамерится вторгнуться на Украину, серьёзный удар по ней может быть нанесён с Черного моря. Об этом заявил обозреватель The National Interest Крис Осборн.

U.S. Navy Пуск крылатой ракеты Томагавк

По его словам, речь идёт о США и таких американских военных разработках, как ракеты Tactical Tomahawk.

«Украина граничит с Черным морем, районом, где часто действуют военно-морские силы США, — напомнил эксперт. — Тяжёлая и точная огневая мощь, такая как ракеты «Томагавк», запускаемых с подводных лодок и кораблей, может нанести огромный ущерб российским силам вдоль украинской границы».

По его словам, это особенно актуально сейчас, потому что новый тактический «Томагавк» способен отслеживать и уничтожать движущиеся цели, а также пролететь до 900 миль до цели, что «может сделать наступающие российские силы уязвимыми для нападения с моря» и сделать «районы в глубине Украины и России уязвимы для атаки крылатыми ракетами с моря».

Помимо морских и сухопутных сил Осборн предлагает использовать авианосцы.

«Такой сценарий, проецирующий воздушную мощь над Украиной с моря для усиления сухопутной войны против России, может стать решающим фактором», — уверен эксперт.

Главной целью удара с Черного моря Осборн назвал отвлечение внимания Москвы на «второй фронт» в случае удара по Украине, а также создание прохода для военных сил и техники.