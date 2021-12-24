Ново-Огарево, Московская область, 24 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Правительству нужно снять барьеры, мешающие активным инвестициям бизнеса в научное развитие. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Именно субъекты Федерации, в том числе с крупными, в том числе государственными компаниями должны выступать квалифицированными заказчиками знания и технологии. Тем более, что наш фундаментальный задел позволяет бизнесу создавать уникальные конкурентные решения», — заявил Путин.

«Для этого надо снять целый ряд сохраняющихся до сих пор ограничений, которые тормозят сотрудничестве науки регионов. Создать такие условия, чтобы бизнес активнее инвестировал в технологическое развитие. Поэтому прошу членов Госсовета и совета по науке и образованию, а также коллег из правительства предметно заняться этими вопросами», — указал он.

В частности, по его словам, нужно помочь научным инновационным командам пройти самый сложный этап апробации технологий в реальной жизни, а затем — быстрому внедрению их на предприятиях и в учреждении.

«Речь о современном нормативном регулировании, включая применение в субъектах Федерации экспериментальных правовых режимов. И, безусловно, нужно задействовать ресурс наших научно-образовательных центров мирового уровня, которые как раз и предполагают прямое взаимодействие науки и компаний, работающих в регионах», — подчеркнул президент.