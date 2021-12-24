Москва, 24 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. С 12 января 2022 года смогут граждане России посещать без виз государство Белиз, находящееся в Центральной Америке. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба МИД РФ.

Dennis Jarvis Достопримечательности Белиза

«Сообщаем, что 12 января 2022 года вступает в силу Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Белиза об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Белиза, подписанное в городе Нью-Йорке 23 сентября 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что граждане обеих стран смогут пребывать на территории государства другой стороны без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты их первого въезда.

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