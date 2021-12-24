Новосибирск, 24 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В образовательных организациях Новосибирской области будет усилена работа по профилактике кризисных ситуаций у подростков и детей. Об этом сообщили в правительстве региона.

(сс) Wokandapix Подросток

Заместитель губернатора области Сергей Нелюбов напомнил, что новосибирским правительством впервые принята межведомственная программа профилактики кризисов у несовершеннолетних. Она направлена на увеличение количества семей, выявленных на раннем этапе социального неблагополучия, снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, снижение числа жертв жестокого обращения, а также несовершеннолетних (семей), состоящих на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних, комиссиях по делам несовершеннолетних.

«Отмечается положительная динамика развития кадровой обеспеченности и элементов психологической службы в регионе — в образовательных организациях увеличилось количество педагогов-психологов, социальных педагогов. В 92% образовательных организаций созданы психолого-педагогические консилиумы, действует 203 мобильные бригады по профилактике буллинга, создано 620 служб медиации, примирения, деятельность которых объединяет обучающихся, педагогов и других участников образовательного процесса, заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии практики восстановительной медиации в образовательном учреждении», — прокомментировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.