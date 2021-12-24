24 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента РФ о том, что западным тенденциям по внедрению нетрадиционных ценностей необходимо противостоять.

Артур Савин, , 16:09 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что от так называемой «новой этики» — нетрадиционных ценностей, приходящих с Запада, никуда не деться, но нужно этому противостоять, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 24 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

ЛГБТ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – все новости и комментарии»

"Это, наверное, одна из немногих позиций президента Путина, с которой я могу однозначно согласиться», — пишет Andrey S.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное заявление российского президента найдёт позитивный отклик со стороны большинства российского населения, а также множества зарубежных граждан, придерживающихся традиционных или консервативных ценностей.

«Хотя бы один президент на этой планете здравомыслящий остался. Думаю, после произнесённых слов множество граждан других стран начнут нам откровенно завидовать», — предполагает Марина П.

В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина Kremlin.ru

«Вот тут он совершенно прав! Есть мужчины, и есть женщины, на этом всё. А все остальные сказочные персонажи — за порог!» — считает Михаил П.

Некоторые комментаторы отмечают, что такая позиция никак не решает те проблемы, с которыми сталкиваются представители нетрадиционных сексуальных отношений на территории России. Граждане отмечают, что многие из них находятся под постоянной угрозой.

«В Российской Федерации представители ЛГБТ-сообщества подвергаются систематической дискриминации. Им угрожают. Их могут избить. Могут даже убить. Таким людям нужна защита, и чтобы хотя бы к ним общество не было настроено агрессивно. Почему граждане России не видят в этом никакой проблемы?» — задаётся Лена Л.

Часть людей полагает, что позиция Путина не оказалась для кого-либо откровением, ведь он как гарант Конституции должен отстаивать традиционные понятия о семейных отношениях, закреплённые в главном документе нашей страны.

«В России на уровне Конституции закреплено, что брак заключается только между мужчиной и женщиной! Задолбали уже со своим ЛГБТ! Не выставляйте свои проблемы на всеобщий показ! Не надо ими кичиться! Мне без разницы, какого цвета человек, какой он веры, атеист ли, всё равно, какая у него сексуальная ориентация, но когда идёт навязывание, это недопустимо! С теми же темнокожими поступают схоже! У темнокожих прощения просят, на колени перед ними встают, ноги им моют и целуют! Что сейчас вообще с миром происходит? Может, я отсталый по жизни, старый уже стал, но тем не менее я за то, когда девочки — налево, а мальчики — направо!» — написал Владимир Б.

Гей-парад Giuseppe Milo

Ряд пользователей указывает на то, что, так или иначе, представители нетрадиционных сексуальных ориентаций пытаются попасть в крупные российские города, чтобы к ним было пониженное внимание, поэтому для провинции данный вопрос не является первостепенным.

«Есть куда более серьёзные проблемы, тем более что все эти «нетрадиционные» стекаются в столицу, а у нас, в маленьких городах, их практически нет. То есть в провинции — это не первостепенный вопрос», — указывает Сергей М.

Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции о том, что от так называемой «новой этики» — нетрадиционных ценностей, приходящих с Запада, никуда не деться, но нужно этому противостоять. Глава государства также отметил, что лично он придерживается традиционных взглядов, что «женщина — это женщина, а мужчина — мужчина».