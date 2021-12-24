Москва, 24 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Запад не способен даже достойно ответить на предложения России в сфере урегулирования конфронтации. Об этом 24 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Вместо планомерной работы по деэскалации Запад ведет себя не адекватно, демонстрируя одновременно непонимание ситуации и испуг.

«Реакция, как в перепуганном курятнике. Ну хоть кто-то бы из западных лидеров выступил бы достойно. Сказал бы достойно за или против (предложение России — прим. ИА REGNUM). Ну выставили бы Владимиру Путину пусть не равнозначную, но какую-то уважаемую, крупную фигуру. Но их нет», — сказал Коротченко.