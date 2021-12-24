Москва, , 15:14 — REGNUM МИД Абхазии назначил новым представителем Сухума в Москве Мадину Авидзба. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба абхазского внешнеполитического ведомства.

Сухум. Абхазия Алексей Колесников © ИА Красная Весна

«Временным поверенным в делах Республики Абхазия в Российской Федерации назначена Авидзба Мадина Владимировна», — говорится в сообщении.

Известно, что Авидзба в посольстве Абхазии в РФ имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника второго класса.

Напомним, Игорь Ахба, который работал послом Абхазии в Москве с 2008 года, покинул эту должность 16 декабря. Это было сделано на следующий день после того, как с должности посла России в Сухуме сняли Алексея Двинянина.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Абхазии Ахба завершил дипмиссию в России