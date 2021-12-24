Москва, 24 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. МИД Абхазии назначил новым представителем Сухума в Москве Мадину Авидзба. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба абхазского внешнеполитического ведомства.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум. Абхазия

«Временным поверенным в делах Республики Абхазия в Российской Федерации назначена Авидзба Мадина Владимировна», — говорится в сообщении.

Известно, что Авидзба в посольстве Абхазии в РФ имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника второго класса.

Напомним, Игорь Ахба, который работал послом Абхазии в Москве с 2008 года, покинул эту должность 16 декабря. Это было сделано на следующий день после того, как с должности посла России в Сухуме сняли Алексея Двинянина.