Москва, , 16:11 — REGNUM Западные элиты деградировали. Об этом 24 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Западная элита измельчала и вырождается», — сказал эксперт.

Именно поэтому ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина воспринимается во всем мире, как главная новостная повестка дня.

«Все хотят видеть сильных, уверенных лидеров, а там, где их нет, смотрят, что такой лидер есть в России», — заявил Коротченко.

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