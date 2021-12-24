Москва, 24 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Западные элиты деградировали. Об этом 24 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Западная элита измельчала и вырождается», — сказал эксперт.

Именно поэтому ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина воспринимается во всем мире, как главная новостная повестка дня.

«Все хотят видеть сильных, уверенных лидеров, а там, где их нет, смотрят, что такой лидер есть в России», — заявил Коротченко.