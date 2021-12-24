Астана, 24 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление о сокращении численности государственных чиновников. Документ опубликовала информационно-правовая система Adilet.

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Согласно документу, сокращения следует произвести с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. Это касается центральных министерств и исполнительных органов, а также территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений.

Штатную численность требуется привести в соответствии с новыми лимитами, которые указаны в приложениях к постановлению. Приложения не опубликованы, так как имеют гриф «для служебного пользования» и обнародованию не подлежат.

Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее распорядился сократить государственный аппарат на 25%.