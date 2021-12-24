Ново-Огарево, Московская область, 24 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Экономика России не просто восстановилась после спада, но и превзошла докризисный уровень. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада — уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста. Заметно улучшилась ситуация на рынке труда — стало лучше даже, чем до кризиса. Безработица снижается», — заявил Путин.