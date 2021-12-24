Подгорица, , 14:49 — REGNUM Министр капитальных вложений Черногории Младен Боянич объявил, что недавно он снизил свой оптимизм в отношении обнаружения нефти на черногорском шельфе, но нужно дождаться окончательного отчета, и он станет известен через несколько дней.

Буровая на шельфе Gazprom.ru

В утренней программе TVCG он сказал, что в первые месяцы работы над скважиной был оптимизм в консорциуме Eni и Новатэк, которые отвечают за всю работу.

«На более позднем этапе так не вышло. Дошли до конца, пробы собрали, сейчас в Милане, и мы ждем их официального объявления, есть ли нефть, в каком количестве, есть ли смысл в разработке или стоит оказаться от скважины», — сказал Боянич.