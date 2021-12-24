Москва, 24 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Курс Киева на обеление фашизма превратил Украину в рассадник неонацизма, мировое сообщество не должно допустить повторения ошибок XX века, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 декабря на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Курс Киева на фальсификацию и переписывание истории, обеления фашизма фактически превратил страну в рассадник неонацизма … Украина просто стала кузницей боевиков, в основе идеологии которой как раз идеология неонацизма», — подчеркнула она.

Россия, добавила Захарова, обращается к мировому сообществу с призывом не допустить ошибок, которые уже были в минувшем веке.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путинво время ежегодной пресс-конференции напомнил о трагедии в Одессе, виновные в которой до сих пор не найдены и не наказаны. В мае 2014 года бандеровцы и сторонники Евромайдана загнали «антимайдановцев» в Дом профсоюзов, который затем подожгли. По пытавшимся спастись людям стреляли. По официальным данным в тот день погибли 48 человек.

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