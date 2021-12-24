Кишинёв, , 14:38 — REGNUM Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новые тарифы на природный газ для населения с 1 января 2022 года. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что в новом году стоимость 1 кубометра газа снизится с 11,08 леев до 11,02 леев (около 46 руб.). Таким образом снижение составит 0,5%.

Ранее АО «Молдовагаз» направило в НАРЭ предложение снизить тариф до 8,81 леев (около 36 руб) за кубометр газа. В правительстве критически отнеслись к этому, и компания 22 декабря отозвала это предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, новые условия контракта на поставку газа из России в Молдавию предусматривают плавающую цену. В ноябре она составила $450 за 1 тысячу кубометров. На декабрь цена снизилась до $307,99 за 1 тысячу кубометров.

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