Курган, 24 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружено 159 новых случая заражения коронавирусом, из них 68 зарегистрировано в Кургане. Об этом 24 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 163 случая.

С начала пандемии в Курганской области на 24 декабря подтвердили 49 616 случаев заражения коронавирусом, вылечились 43 505 курганцев, скончались 978 человек (пять пациентов за последние сутки).