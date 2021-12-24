Ташкент, , 14:10 — REGNUM В предстоящие выходные (25 и 26 декабря) на территорию Узбекистана вторгнется антициклон, который принесет холодную погоду. Об этом 24 декабря сообщает Узгидромет.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

«В субботу по Каракалпакии, Хорезмской области местами пройдет снег, по Бухарской, Навоийской областям Узбекистана местами дождь», — говорится в сообщении Узгидромета.

Отмечается, что лишь по Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям осадков не ожидается.

«Местами будет усиливаться ветер до 17−22 м/с. Температура составит ночью 0−5° тепла, днем 5−10° тепла, по северу ночью 3−8° мороза, днем 0−5° мороза», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 26 декабря по всей стране пройдут осадки — дождь с переходом в снег.