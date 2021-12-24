Албания, 24 декабря, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Семеро сотрудников Оператора по распределению электрической энергии — компании, контролируемой министерством инфраструктуры и энергетики Албании, были арестованы 24 декабря за производство наркотиков на рабочем месте.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в ходе операции Bushneshi были арестованы четыре электрика и три бухгалтера в возрасте от 27 до 58 лет. По версии следствия, они организовали энергоснабжение подсобного помещения, в котором выращивался наркотик.

В помещении, где росли наркотические растения, было обнаружено 58 кг готового вещества. Полиция изъяла использованные средства — лампы, прикорм и электронное оборудование. Материалы следствия были переданы в прокуратуру при суде первой инстанции в Курбине.