Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Работники школьных столовых Ленинградской области не жаловались на ООО «База закрытых учреждений» (БЗУ) из-за невыплаты заработной платы за несколько месяцев. Об этом 24 декабря ИА REGNUM сообщили в комитете по труду и занятости Ленобласти.

Prokuror-kaluga.ru Долги по зарплате

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники столовых школ Волховского района опубликовали видеообращение к губернатору Ленобласти с жалобой на поставщика питания АО «Калина», которое до смены названия называлось ООО «База закрытых учреждений» (БЗУ). По их словам, организация задерживала зарплаты по несколько месяцев и нарушала правила поставки и хранения продуктов, несмотря на это, компания смогла выиграть конкурс и вернуться в школы района в 2022 году.

«Комитет по труду и занятости Ленинградской области направил запрос на имя руководителя «БЗУ» по вопросу выплаты заработной платы сотрудникам. Ранее информация о задержках по выплате зарплаты от сотрудников «БЗУ» в комитет и Государственную инспекцию труда Ленинградской области не поступала», — добавили в ведомстве.