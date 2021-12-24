Махачкала, 24 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. ПАО «Россети» прокомментировало критику недостаточного внимания со стороны компании к электросетевому хозяйству Дагестана, прозвучавшую в ходе пресс-конференции Владимира Путина. С просьбой помочь в решении вопроса обеспечения устойчивого электро-, газо‑ и водоснабжения обратился в главе государства журналист РИА Дагестан» Магомед Магомедов.

ТНС энерго Ярославль Долги за электроэнергию

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – все новости и комментарии»

По словам корреспондента, сетевые компании лишь получают дивиденды от работы в республике, в то время как жители страдают от предоставления некачественных услуг. Президент пообещал разобраться с проблемой.

Читайте также: Путин пообещал помочь в вопросе энерго-, водо‑ и газоснабжения Дагестана

В «Россетях» сообщили, что на 2022−2023 годы планируется направить на программу модернизации оборудования и энергообъектов Дагестана 7,68 млрд рублей, пишет РИА Новости. В 2021 году было потрачено на подготовку энергохозяйства региона к осенне-зимнему периоду 891 млн рублей. Около 1,17 млрд рублей будет выделено на подготовку к зиме в 2022 году.

При этом, как отметили в компании, реализовать мероприятия в более существенном объеме не позволяет недофинансирование, которое во многом обусловлено низкой платежной дисциплиной Дагестана. По данным «Россетей», «на протяжении многих лет платежи потребителей ЖКХ составляют в среднем 12%, населения 80%».

Читайте также: Долг Дагестана за электроэнергию превысил 14,7 млрд рублей