Усть-Луга, Ленинградская область, , 13:39 — REGNUM В Ленинградской области открыли «горячую линию» для жителей поселка Усть-Луга (Кингисеппский район), которые начали массово жаловаться на проблемы, возникшие из-за мегастройки комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). Таким образом инвесторы хотят оперативно решать возникающие у жителей проблемы. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

На линии Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Звонки принимаются по номеру 8 (812) 448-08-57 с 08:00 до 19:00 мск как в будние, так и в выходные дни. Также можно присылать сообщения с фотографиями и видео в Telegram-канал @kpeg_bot.

«Работа «горячей линии», в частности, поможет определить, имеет ли информация о каких-либо нарушениях отношение к строительству КПЭГ. При подтверждении информации будут приниматься меры по исправлению ситуации. Каждый звонок будет отработан ― это позволит оперативно реагировать и поддерживать порядок на дорогах общего пользования и в жилом секторе», — говорится в сообщении.

Напомним, КПЭГ в Усть-Луге реализуют ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ. Впервые на одной площадке объединяются все основные технологические процессы глубокой переработки углеводородного сырья ― от первичной переработки газа с выделением ценных компонентов до производства СПГ и выпуска полимеров.

Ввод в эксплуатацию КПЭГ запланирован в два этапа, первый — четвертый квартал 2023 года, второй — четвертый квартал 2024 года. С началом стройки жители Усть-Луги и соседних населенных пунктов начали массово жаловаться региональным властям на многочисленных мигрантов, которые спят в подъездах, на появившийся на улицах мусор, возросший уровень бытового криминала, грузовые автомобили на региональных трассах, которые становятся причиной серьезных и даже смертельных ДТП, а также строительство дороги вблизи древнего кладбища.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти закроют движение для большегрузов через Усть-Лугу